Mayweather, bienvenue dans son immense maison de Miami à 18 M$

Floyd Mayweather a plusieurs maisons. Celle-ci à Miami n’est pas la plus moche…

À la retraite depuis 2017 et son combat contre Conor McGregor, Floyd Mayweather, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et sa grande fortune, sait se faire plaisir. En 2021, quatre ans après l’arrêt de sa carrière, l’ancien boxeur s’est offert une immense maison à Miami, le tout pour un montant de 18 millions de dollars.



Floyd Mayweather possède une maison à Miami

Après une carrière marquée par une série de 50 combats pour autant de victoires, Floyd Mayweather, désormais loin des rings, profite pleinement de sa retraite. En 2021, il a dépensé 18 millions de dollars – soit 16, 5 millions d’euros – pour une maison à Miami, située au bord de l’eau à Palm Island, une île artificielle de la baie de Biscayne. Elle dispose de trois étages, neuf chambres et dix salles de bain. Cette immense demeure comprend également une salle de cinéma, une salle de sport, une salle de jeux vidéo ainsi qu’une salle de spa.

Un dock privé pour un bateau et un garage

Construite en 2011, la propriété s’étend sur plus de 1 000 mètres carrés. Elle dispose également d’un rooftop de 464 mètres carrés et d’une terrasse avec piscine. Si l’ancien boxeur souhaite prendre la mer, il peut le faire depuis sa résidence, au fond de son jardin, un dock privé est mis à sa disposition, celui-ci peut accueillir un bateau de 100 pieds. Grand amateur de voitures, la villa de Floyd Mayweather possède également un garage, capable de garder dix véhicules. Outre cette demeure, l’ancien boxeur possède une maison en Californie et à Las Vegas. À noter que le prix de sa villa à Miami équivaut à une montre qu’il s’était offert en 2021.