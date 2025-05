PFC – PSG. Combien rapporte la victoire en Coupe de France féminine ?

Dans une finale 100% parisienne, le PFC a dominé le PSG en Coupe de France 2025.

Le Paris FC vit un vrai week-end de rêve. Car après avoir enregistré la veille, l’accession de l’équipe masculine à la Ligue 1 la saison prochaine, l’équipe féminine a remporté ce samedi en fin de journée, la Coupe de France 2025.

Un succès plus honorifique que lucratif

Les filles du PFC ont dominé leur voisine et rivale du Paris Saint-Geramin, au terme d’une finale âprement disputée, sans but et conclue au bout de la cruelle séance des tirs au but, 5 à 4.

Ce succès est le premier du Paris FC dans la compétition, il est plus honorifique que rémunérateur à en juger par la grille de répartition des primes. A savoir que l’équipe vainqueur, si elle est pensionnaire de l’Arkema Première Ligue, remporte une prime de 60 000 euros, au cumul de tous les tours franchis jusqu’au succès final. Quant à l’adversaire battu, il se console avec un bonus de 40 000 euros.