Pep Guardiola dépense près de 800 k€ pour remercier les employés de Manchester City

La grande classe de Pep Guardiola à l’attention de celles et ceux qui l’entourent dans l’ombre de ses succès.

L’entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a récemment fait preuve d’une générosité remarquable envers le personnel du club. Selon des informations rapportées par The Times, Guardiola aurait offert une prime de 10 000 livres sterling (environ 11 700 euros) à chaque membre du personnel de l’équipe première.

Cuisiniers, intendants, physiothérapeutes… Guardiola régale tout le monde

Ce geste, estimé entre 600 000 et 700 000 livres sterling au total (plus ou moins 800 000 euros), a bénéficié à 60 à 70 employés, incluant les chefs cuisiniers, réceptionnistes, physiothérapeutes, baristas, agents de sécurité, intendants… L’objectif de cette initiative serait de renforcer les liens entre les joueurs et le personnel de soutien, dans l’espoir de consolider l’esprit d’équipe et de favoriser de futurs succès.

Manchester City a bâti ses succès grâce à la cohésion de tous

Cette démarche s’inscrit dans la philosophie de Guardiola, qui a souvent souligné l’importance d’une atmosphère positive au sein du club. Après la conquête du quatrième titre consécutif de Premier League la saison dernière, l’entraîneur avait déclaré : « L’ambiance est vraiment bonne et l’a été pendant de nombreuses années. » Cette cohésion entre joueurs et personnel, combinée à une stratégie de transferts ciblée, a été un facteur clé dans les six titres de Premier League remportés depuis l’arrivée de Guardiola à l’Etihad Stadium.