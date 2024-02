Padel: Wilson recrute Javi Garrido

Un nouveau membre dans le collectif padel de Wilson.

Javi Garrido, l’un des meilleurs joueurs du monde de padel, rejoint la marque Wilson en tant que joueur officiel dans le cadre d’un accord de sponsoring exclusif. Garrido devient à cette occasion un joueur Wilson 360, utilisant la raquette Blade V2 et portant les vêtements Wilson, dont les chaussures Hurakn Pro, lors de ses tournois. À partir de juillet, il deviendra également le visage de la nouvelle franchise Blade, conçue pour un style de jeu agressif.

« L’un des joueurs les plus explosifs du circuit »

« Je suis ravi de devenir un joueur officiel de Wilson et de travailler avec une marque que je respecte et qui a joué un rôle essentiel dans la croissance mondiale du sport que j’aime », se réjouit l’Espagnol Javi Garrido. « Javi est l’un des joueurs les plus explosifs du circuit, et nous sommes ravis qu’un joueur aussi puissant rejoigne l’équipe Wilson. Ce partenariat démontre notre engagement à soutenir la croissance du padel, à rendre ce sport plus attrayant et élever le monde à travers ce sport », ajoute le directeur commercial mondial de Wilson padel, Iñaki Cabrera

Javi Garrido débute avec Wilson sur la Reserve CUP de Miami

Garrido appartient aux 21 meilleurs joueurs mondiaux de la Fédération internationale de padel (FIP). En 2023, il a participé pour la première fois au « Master Final » de Barcelone, un tournoi réservé aux huit meilleurs joueurs de l’année. Cette saison, il forme avec Mike Yanguas la paire la plus jeune du Top 20. Il a fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs de Wilson lors de la Reserve CUP de Miami, un tournoi d’exhibition débuté ce 6 février 2024.