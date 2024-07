OM: Un départ au service communication

Le mercato, ça n’est pas que pour les joueurs.

Il donne rendez-vous à ses suiveurs « à la rentrée » pour, dit-il, « une nouvelle aventure ». Avant cela, Paul de Bel-Air annonce ce jeudi matin sur le réseau Linkedin, sont départ de l’Olympique de Marseille où il occupait le poste de responsable communication institutionnelle.

Paul de Bel-Air quitte son poste de responsable communication institutionnelle de l’OM

« Après trois saisons au service de la communication sportive & institutionnelle de l’Olympique de Marseille, j’ai pris la décision de clôturer cet incroyable chapitre pour m’engager dans un nouveau projet », écrit-il dans son message d’au revoir. « J’ai découvert a Marseille le lien indéfectible entre le club, la ville, son territoire et sa communauté, qui est une formidable raison d’aimer l’OM. Je mesure l’honneur et la responsabilité d’avoir porté ces couleurs et la chance d’avoir pu humblement contribuer au respect de son ADN authentique & populaire. »

Formé à l’agence de marketing et de droits internationaux, Sportfive, puis à la FIFA tel qu’il l’indique dans son parcours professionnel, Paul de Bel-Air a ensuite pris son envol sportif et professionnel avec le Losc, pendant 5 ans, avant de rejoindre l’OM en 2021, d’abord en tant que chargé de communication, puis de responsable communication institutionnelle. Avant de prendre ses prochaines fonctions, il annonce sa participation aux Jeux de Paris, en tant que volontaire.