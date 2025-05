OM – Stade Rennais sera sur BeIn Sports

Les caméras de BeIn Sports suivront le choc entre l’OM et le Stade Rennais, le samedi 17 mai.

La 34ème et ultime journée de Ligue 1, qui promet d’être décisive pour plusieurs équipes, se jouera intégralement le samedi 17 mai 2025 à 21h00. Si la majorité des rencontres sera diffusée sur DAZN, diffuseur principal du championnat, c’est BeIn Sports a obtenu le choix de l’affiche entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais.

Cette rencontre au Vélodrome revêt une importance capitale pour les Phocéens, actuellement engagés dans une lutte serrée pour une place sur le podium synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de l’OM auront besoin d’une victoire face aux Bretons pour espérer décrocher ce précieux sésame européen, à l’issue d’une saison particulièrement disputée.

Une dernière journée de Ligue 1 à très fort enjeux

Paris Saint-Germain contre l’ AJ Auxerre , ainsi que d’autres affiches importantes comme RC Lens AS Monaco ou encore Olympique Lyonnais Angers SCO . Cette dernière journée, traditionnellement riche en émotions et en rebondissements, permettra de figer définitivement le classement et de connaître les équipes qui représenteront la France lors des compétitions européennes la saison prochaine, ainsi que les formations qui descendront à l’échelon inférieur.