OM: Salaire, valorisation, les chiffres d’Amine Harit sur le mercato

Amine Harit s’est imposé comme un rouage essentiel du collectif de l’OM.

Joueur majeur de l’effectif de l’Olympique de Marseille cette saison, Amine Harit commence à payer l’addition de tous ses efforts endurés entre son club et la Coupe d’Afrique des Nations qu’il a disputé avec sa sélection du Maroc. Depuis qu’il est à Marseille, le milieu offensif semble s’épanouir en dépit des difficultés sportives éprouvées par son club.

Amine Harit est devenu un cadre de l’OM

Amine Harit est définitivement devenu un joueur phocéen la saison dernière, après un premier exercice disputé avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat du club de Schalke 04. L’Olympique de Marseille l’a levée à terme, elle était alors proche de 5 millions d’euros. C’est moins qu’investi en 2017 par la formation allemande, pour le recruter depuis le FC Nantes moyennant dix millions d’euros.

Le milieu offensif en a le statut. Et le salaire

Désormais sous contrat jusqu’en 2027 avec l’équipe phocéenne, Harit est valorisé pour les deux saisons et un peu plus qu’il lui reste, à 15 millions d’euros par Transfermarkt et plus du côté de l’Observatoire du football CIES. C’est une plus-value possible pour l’OM, s’il décide de se séparer dans l’été de son milieu offensif. Lequel approche un salaire annuel estimé à 3,3 millions d’euros brut qui le hisse parmi les cadres du vestiaire de Jean-Louis Gasset.