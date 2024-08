OM : Salaire, durée, option, les détails du contrat de la Lazio pour Gigot

Ça sent la fin de l’histoire entre Samuel Gigot et l’OM.

Samuel Gigot sur le départ de l’OM ? Le défenseur de 30 ans se rapproche de la Lazio qu’il pourrait rejoindre rapidement dans cette toute dernière ligne droite du marché des transferts de l’été. Il est question d’une indemnité sur le transfert à 3 millions d’euros pour compenser la dernière saison contractuelle, qu’il reste au joueur avec le club de Marseille.

Samuel Gigot se rapproche de la Lazio

A propos de contrat, celui que lui propose la Lazio au joueur est d’une durée de deux ans, avec une troisième saison jusqu’en 2027 en option. Au bénéfice du défenseur central, il est question d’un salaire proche de 2 millions d’euros net avant impôts la saison, sous le bleu ciel maillot du club de la capitale romaine. C’est peu ou prou l’équivalent de son salaire avec l’OM, mais à brut annuel.

Un défenseur qui mouille le maillot comme les aiment les supporter de l’OM

Samuel Gigot a rejoint l’Olympique de Marseille au cours de l’hiver 2022. Il a marque le club et ses supporters par sa hargne dans les duels et à ne rien lâcher. Il aura laissé une trace positive, lui qui a grandi non loin du Vélodrome, dans la ville d’Avignon.