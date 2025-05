OM : Quel est le salaire d'Angel Gomes au LOSC que suivrait l'OM ?

Angel Gomes, un Anglais de plus à l’OM pour jouer avec Greenwood ?

Angel Gomes ne devrait pas poursuivre l’aventure avec le LOSC Lille au-delà de son contrat qui expire au 30 juin prochain. C’est ce que révèle ce lundi L’Equipe qui ajoute que le milieu de terrain, international anglais aux quatre sélections avec les Three Lions, est suivi de près par l’Olympique de Marseille qui a flairé l’opportunité.

Angel Gomes achève son contrat signé 5 ans avec le LOSC

Angel Gomes, 24 ans, a fait toutes ses classes entre les murs du centre de formation de Manchester United, où il a probablement croisé un certain Mason Greenwood qui pourrait donc devenir son futur partenaire. Resterait quand même à ce que le club phocéen et les conseils du joueur s’entendent sur les conditions contractuelles. Présentement, Angel Gomes est au LOSC depuis l’été 2020, il s’est engagé sur cinq ans contre un salaire estimée proche de 120 000 euros brut mensuels. Hors bonus.

Une valorisation en hausse, exceptée sur les derniers mois

Les Dogues ont payé 3,5 millions d’euros l’indemnité de son transfert pour le recruter et il s’est depuis valorisé sur le marché. Transfermarkt l’estime à 20 millions d’euros, avec toutefois une baisse notable observée depuis l’automne dernier, alors donné à 28 millions d’euros. Sa dernière saison fut moins bonne et Bruno Génésio ne l’a plus retenu sur les feuilles de matchs depuis les cinq dernières journées.