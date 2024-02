OM, PSG, RC Lens, OL… Ce que leur rapporte un match à domicile selon l’UEFA

Le PSG tire le plein bénéfice du potentiel du Parc des Princes, une bonne raison qui justifie sa nécessité de déménager pour plus grand.

Des trois grands postes de recettes, hors opérations de trading (droits TV, sponsoring/merchandising et match day), la billetterie pèse plus ou moins le quart des chiffres d’affaires des grands de l’élite du football européen. Cela compte et parfois énormément comme au Paris Saint-Germain qui optimise mieux que nul autre cette ligne comptable.

Le PSG génère le plus de revenus en Europe à la moyenne d’un fan

Selon le rapport de l’UEFA « The European Club Finance and Investment Landscape » sur les chiffres de l’exercice 2022, le PSG est le club qui tire le plus gros bénéfice de chaque fan sur tout le Vieux Continent (entre billetterie, abonnements ou hospitalités) ; en moyenne un supporter rapporte 140 euros à chaque match. Au total, l’UEFA indique que chaque match produit au Parc des Princes rapporte l’équivalent de 6,6 millions d’euros. Seul le Barça dans son bien plus grand Camp Nou fait mieux.

OM, OL, RC Lens, Losc et Stade Rennais dans le top 50

Six clubs français appartiennent au top 50 de ceux qui génèrent le plus de revenus moyens par rencontres à domicile. L’Olympique de Marseille (2,5 M€ en moyenne au Vélodrome) se classe 14e, l’Olympique Lyonnais (2 M€ au Groupama Stadium) est 19e, le RC Lens (1,3 M€ à Bollaert) est 34e, le Losc (0,8 M€ à Chaban-Delmas), 48e et le Stade Rennais (0,8 M€ au Roazhon Park) suit à la 49e place.

Ce que rapporte un match à domicile aux clubs de la Ligue 1 selon l’UEFA

Stade Rennais = 0,8 M€

Losc Lille = 0,8 M€

RC Lens = 1,3 M€

Olympique Lyonnais = 2 M€

Olympique de Marseille = 2,5 M€

Paris SG = 6,6 M€