OM, PSG, ASM au top 20 des plus dépensiers en transferts en 2023 selon la FIFA

Trois clubs français appartiennent aux plus dépensiers de l’année 2023 sur le marché des transferts.

C’est un niveau d’investissement jamais atteint dans l’histoire du football, l’année 2023 dernière, les clubs professionnels de football du monde entier ont dépensé 9,63 milliards de dollars (8,89 milliards d’euros), pour se renforcer sur les marchés des transferts. C’est 2 milliards de plus qu’un an plus tôt, d’après le rapport « FIFA global transfer report 2023 », publié ce mardi.

Le PSG est 2e, l’OM 15e et l’AS Monaco 19e

Il y est notamment question des clubs les plus dépensiers par continents du monde. Et l’UEFA est la première région concernée, là où le football est roi et les opérations sont les plus remarquables. Au top 20 européen de l’année 2023, trois clubs français sont classés : le PSG, l’OM et l’ASM. A, respectivement, la deuxième place pour Paris, derrière les Anglais de Chelsea dominants sur ce sujet, la quinzième pour Marseille et la dix-neuvième pour Monaco.

Les clubs anglais sont ultra dominants dans le top 20 des plus dépensiers

Les montants des transferts cumulés ne sont pas communiqués. Mais dans ce top 20 pointe quand même une forme « d’audace » des clubs de la Ligue 1 souvent réputés pour être en retrait sur les marchés. Ils s’en compte plus que ceux de ses proches voisins d’Espagne (Real Madrid), d’Italie (AC Milan) et autant qu’en Allemagne (Bayern Munich, RB Leipzig et Bayer Leverkusen). Les formations d’Angleterre sont, elles, ultra majoritaires puisqu’une sur deux du top 20 évolue en Premier League.

Dépenser ne veut pas nécessairement dire gagner, Manchester City, auteur d’un triplé (coupe et championnat national, plus Ligue des champions), se classe seulement cinquième tandis que son adversaire en finale de la C1, l’Inter Milan, n’entre même pas dans cette hiérarchie.

Les 20 clubs les plus dépensiers en transferts en 2023 selon la FIFA