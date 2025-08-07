OM : L'OM signe un nouveau fournisseur officiel

123 Pare-Brise devient fournisseur officiel de l’OM.

C’est déjà le troisième depuis le commencement de la saison au 1er juillet. Après Fastory, spécialiste des solutions pour jeux concours sur le digital, puis Jolt, entreprise spécialisée dans le bien-être et la récupération sportive, l’Olympique de Marseille poursuit le développement de son réseau de partenaires avec l’arrivée d’un nouvel acteur : 123 Pare-Brise, qui devient à son tour fournisseur officiel du club.

De la visibilité et des activations pour les supporters

Dans le cadre de ce partenariat, 123 Pare-Brise bénéficiera d’une visibilité renforcée au sein du programme Peuple Bleu & Blanc, qui regroupe les supporters les plus fidèles de l’OM. Une offre promotionnelle dédiée leur sera d’ailleurs proposée, sans précision supplémentaire à ce sujet. Plusieurs actions seront mises en place dans les agences 123 Pare-Brise à travers toute la France : jeux concours, dotations aux couleurs du club, visibilité en point de vente et sur les réseaux sociaux…

« L’OM poursuit son ambition de bâtir un écosystème de marques engagées, partageant les valeurs du club telles que la proximité et la passion. Ce nouvel accord reflète également la volonté du club de renforcer ses liens avec les supporters, bien au-delà des jours de match », explique par communiqué le directeur commercial de l’OM, Grégory La Mela. « Ce partenariat nous permet de développer notre belle marque en région PACA mais aussi partout en France », poursuit Ludovic Vaesken, le directeur du réseau 123 Pare-Brise.

Ni la durée, ni le montant de ce partenariat n’ont été communiqués.