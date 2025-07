OM. Un nouveau fournisseur officiel pour la saison de l’OM

L’OM compte Fastory comme nouveau fournisseur officiel.

L’Olympique de Marseille a officialisé un accord de partenariat avec Fastory, qui devient fournisseur officiel du club phocéen pour la saison 2025-2026. Fastory est déjà un service du club depuis la saison dernière et jusqu’en 2027, il devient en plus une marque associée au pool des commanditaires commerciaux.

Fastory est spécialiste des solutions pour jeux concours à destination digitale, en particulier pour l’usage sur les réseaux sociaux. Ses dispositifs s’appliquent ainsi aux plateformes numériques du club ainsi qu’aux activations proposées à l’Orange Vélodrome lors des rencontres à domicile.

Selon les chiffres communiqués par l’Olympique de Marseille, 171 000 supporters ont déjà pris part aux jeux et activations développés via cette technologie. Plus de 90 000 participations ont été enregistrées spécifiquement lors des soirées de match à domicile.

Ce partenariat s’intègre dans la démarche de transformation digitale engagée par l’OM, axée sur le renforcement de l’engagement et de la fidélisation de sa base de supporters.