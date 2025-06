OM. Le nouveau maillot 2025-26 de la vente retiré par Zalando

Il n’est désormais plus possible d’acquérir le prochain maillot de l’OM sur Zalando.

Le buzz provoqué depuis ces jours derniers, par la mise en vente des maillots domicile 2025-2026 de l’Olympique de Marseille a précipité la fin de l’opération. En Allemagne, jusqu’à hier dimanche, le site Zalando proposait à sa clientèle d’acheter la prochaine tunique du club phocéen que ni l’OM, ni l’équipementier Puma n’ont encore officialisé.

Le nouveau maillot domicile 2025-2026 de l'OM en images Image 1 parmi 4

Un message d’erreur apparaît désormais

Ce devait être une erreur puisque ce lundi, tel que nous l’avons repéré à Sportune, il n’en reste que l’url menant vers la page. Et sur celle-ci un message d’erreur qui renvoie vers la page d’accueil. Hier encore, il était donc possible d’acquérir la tenue à sortir prochainement, moyennant un prix indiqué de 99,95 euros, hors frais d’expédition. Il n’y a plus désormais de disponible que les produits de la saison 2024-2025 qui s’achève à la fin de ce mois.

Un maillot fidèle aux couleurs de l’OM à domicile

Ce nouveau maillot domicile 2025-2026 a d’abord été révélé par le rappeur marseillais Jul, à l’occasion d’un concert au Vélodrome. Son label musical est un sponsor présent sur la manche de la tunique phocéenne. Laquelle est blanche, avec du bleu ciel au niveau du col, u bout des manches, sous les aisselles et pour marquer les sponsors et logos associés ; le félin de Puma, l’amateur CMA CGM et l’Olympique de Marseille.