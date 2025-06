OM : Le nouveau maillot 2025-26 de l'OM déjà disponible à la vente

Le nouveau maillot domicile de l’OM est disponible en ligne.

Il n’a pas encore été officialisé, ni par l’Olympique de Marseille, ni par son équipementier Puma. Mais après avoir été révélé en primeur par le rappeur Jul, à l’occasion d’un récent concert au stade Vélodrome, voilà que le nouveau maillot domicile 2025-2026 de l’OM est accessible à la vente en ligne.

Le nouveau maillot domicile 2025-2026 de l'OM en images Image 1 parmi 4

Pour une centaine d’euros, le nouveau maillot de l’OM est accessible

Ça ne concerne pas le marché français, mais l’on parle ici d’un réseau officiel, que celui de la marque de l’entreprise allemande de commerce en ligne de produits textiles, Zalando. Sur la version allemande de la plateforme, la tunique sur fond blanc, teintée de bleu ciel et d’un peu de doré sur le logo du club est dès à présent en ligne, commercialisé au prix de 99,95 euros, tel que nous l’avons repéré sur Sportune.

Avec des logos de l’Olympique de Marseille en fond

Il est à 100% polyester et a pour principales caractéristiques, d’une part le retour d’un col façon polo, en bleu ciel. Et d’une autre le logo de l’Olympique de Marseille en incrustation visuelle en fond à l’avant. Puma étant une marque d’origine allemande, cela explique sûrement la vente précoce de la tenue. Elle est, sur le mannequin à l’image, portée par-dessus un short du club marine, mais il semble plus probable que sur le rectangle vert, celui des hommes de Roberto De Zerbi sera classiquement blanc. Comme à chaque saison.