OM: Le bras droit de Longoria quitte le club

Pablo Longoria permet un proche collaborateur dans sa mission à la présidence de l’OM.

C’est un départ à dissocier des difficultés sportives et au commencement internes, de la saison 2023-2024 de l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas le sens du message d’au revoir posté par l’intéressé sur les réseaux sociaux et de son orientation de carrière, qui le mène à nouveau challenge. Maxime Quinart, le chef de cabinet du directoire de l’OM au service de son président, annonce son départ du club.

Le chef de cabinet de Longoria annonce son départ de l’OM

Le désormais ancien bras droit de Pablo Longoria explique les raisons de son départ sur Linkedin. Elles ne tiennent donc pas au contexte du moment, mais à la prise de nouvelles fonctions, Maxime Quinart devenant le conseiller en charge du sport professionnel, des transitions écologique et numérique et du e-sport auprès du Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques que dirige Amélie Oudéa-Castéra.

Cinq saisons passées au service du club marseillais

« Apres 5 saisons à l’Olympique de Marseille, l’heure est venue pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre. Un immense merci à Pablo Longoria, président d’une grande valeur, à Pedro Iriondo pour l’inestimable confiance, à l’ensemble des équipes de direction avec qui j’ai eu le plaisir de travailler ainsi qu’à tous mes collègues, amis et personnes croisées en chemin, sans qui cette exceptionnelle expérience n’aurait eu la même saveur », se fend l’intéressé en message de remerciements sur la toile.

Maxime Quinart, qui fit un stage à la communication du Stade de Reims au début de sa carrière, tel que le révèle son parcours, revient à ses premiers amours au Ministère des sports où il était déjà avant de rejoindre l’Olympique de Marseille.