OM : La section féminine s'émancipe et ouvre la porte à de potentiels investisseurs

L’Olympique de Marseille a séparé la structure juridique et sportive de l’équipe féminine de celle des garçons.

Alors qu’elles retrouvent l’élite du football cette saison, les filles de l’Olympique de Marseille s’émancipent, par la structure qui les accompagne, que le board du club vient de séparer de celle des garçons. Selon nos informations à Sportune, le club se divise désormais en deux entités juridiques distinctes : l’Olympique de Marseille et la nouvelle OM féminine.

La seconde appartient à la première, et elle compte le même Frank McCourt comme actionnaire majoritaire. Mais l’opération ouvre le débat sur l’ambition qu’elle défend et sur sa finalité. En poussant la réflexion au maximum, il est tentant d’imaginer une cession totale de l’équipe féminine, maintenant qu’elle appartient au top 12 national, à la manière du découpage opéré par l’Olympique Lyonnais avec OL Lyonnes. Sollicité, le club exclut catégoriquement cette hypothèse.

La porte s’ouvre à de nouveaux investisseurs

Plus justement – et comme évoqué récemment par Le Monde – il semble que cette séparation des marques ouvre la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs minoritaires. Ce qui, alors, ferait écho aux propos tenus par l’actionnaire américain dans les colonnes du JDD, en juin. Interrogé sur l’hypothèse d’accueillir de nouveaux investisseurs, Frank McCourt répond : « C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. »

Au club, on affirme qu’à ce jour rien n’est arrêté. On souligne par contre les hautes ambitions avec les féminines en prenant pour preuve, à la fois la création de cette nouvelle structure indépendante – qui suppose un staff et des équipes dirigeantes et techniques qui lui seront exclusivement dédiés -, et le recrutement réalisé cet été, pour aspirer à mieux qu’un maintien au bout de la saison.