OM. Ce que le transfert de Nuno Tavares à la Lazio doit aussi rapporter à l’OM

Nuno Tavares ne retournera pas à Londres. Arsenal a confirmé ce jeudi le départ définitif du latéral gauche portugais dans le cadre du prêt avec option d’achat quasi obligatoire, au club de la Lazio en Serie A italienne. Nuno Tavares est donc, à compter de ce jour, un nouveau joueur de l’équipe de Rome jusqu’en 2028.

Pour ce faire, la Lazio a réglée l’indemnité sur le transfert que la presse italienne estime à 6 millions d’euros. elle revient aux Gunners d’Arsenal mais une partie de celle-ci incombe aussi à toutes les équipes qui ont formé l’international portugais (1 cape internationale) âgé de 25 ans. Dont l’Olympique de Marseille fait partie, puisque Nuno Tavares a fréquenté l’équipe phocéenne, sur la saison de ses 23 ans.

C’est la dernière qui entre dans les comptes du mécanisme de solidarité de la FIFA (de 12 à 23 ans) et à ce titre, l’OM va prétendre à percevoir une « maigrelaite » compensation financière de 30 000 euros, selon nos calculs à la rédaction de Sportune.

The club can now confirm that Nuno Tavares has joined Lazio on a permanent deal.

Thank you for everything and best of luck for the future, Nuno ❤️

— Arsenal (@Arsenal) June 5, 2025