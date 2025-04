OM, ASSE. Nouvelle carrière et nouvel agent pour Brandao

Brandao bientôt de retour sur les terrains de football ?

Des nouvelles de Brandao. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, de l’AS Saint-Etienne, mais aussi du SC Bastia, pour les trois clubs français qu’il a fréquenté, n’en pas totalement fini avec le football et son univers. Retiré du terrain depuis sept ans et une dernière expérience à l’APO Levadiakos en Grèce, il est depuis discret sur sa reconversion.

Brandao vise une reconversion comme entraîneur

Mais tel que l’a partagé l’intéressé sur ses réseaux sociaux, il anticipe désormais d’embrasser la carrière d’entraîneur. Et pour l’accompagner dans sa reconversion, il s’est adjoint les services d’USM Group. Agence française de représentation de joueurs et techniciens, elle est notamment liée au latéral du FC Nantes, Fabien Centonze et à la doublure de Lucas Perri dans les but de l’Olympique Lyonnais, Rémy Descamps.

« Aujourd’hui, une nouvelle page s’écrit. Celle de l’entraîneur, du meneur d’hommes, du transmetteur de valeurs. Chez USM, on est fiers de l’accompagner dans cette nouvelle aventure avec la même ambition et la même passion », écrit USM Group sur les réseaux sociaux, après ce nouveau transfert dans ses filets.