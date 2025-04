OM, ASM, LOSC, OL, OGCN, RCSA. Quelles sont les chances de chacun de jouer la Ligue des champions ?

C’est un match à 6 pour les deux places et demi qualificatives pour la Ligue des champions.

Ils sont six pour deux places et demi. Demi, car la quatrième permettra d’accéder à la phase de qualification au tableau final. Six clubs donc restent en course, à trois journées de la fin de la saison de Ligue 1, pour disputer la prochaine campagne de la Ligue des champions. Sur la ligne, tous ne partent pas avec les mêmes chances.

Dans le sillage du Paris SG, déjà champion et qualifié, elles sont élevées pour l’Olympique de Marseille, au moins de terminer à l’une des quatre premières places. Mais la phase de qualification n’est pas sans rappeler de récents et douloureux souvenirs aux Phocéens qui seraient donc inspirés de conserver jusqu’au bout leur place sur le podium.

Derrière, c’est plus serré entre le LOSC Lille, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et

l’OGC Nice. Tandis que le RC Strasbourg n’a que qu’une petite dizaine de pour cent de chances de finir quatrième et peu d’être troisième. Une seule fois dans son histoire le RCSA a disputé la grande C1. C’était au commencement des années 80 et à l’époque, le tournoi s’appelait encore la « Coupe des clubs champions ».