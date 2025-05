OL – RC Lens. Prédictions de la rencontre selon les bookmakers

L’OL et le RC Lens ne sont séparés que d’une place en Ligue 1, ce dimanche au matin, mais aussi de huit points d’écart.

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueille le RC Lens dans un duel aux enjeux considérables pour la course à l’Europe. Alors que les Gones pointent à la 7e place avec 54 points, à seulement 4 unités du podium, les Sang et Or occupent le 8e rang avec 45 points. Plongée dans les prédictions des bookmakers qui accordent un net avantage aux hommes de Pablo Fonseca.

Les opérateurs sportifs ne font guère de mystère sur l’issue de cette rencontre. Avec une cote de 1,54, la victoire de l’OL est clairement pressentie, les bookmakers lui accordant une probabilité de succès de 92%. Le match nul apparaît comme un scénario bien moins probable (cote de 4,75 et seulement 5% de chances), tandis qu’un succès lensois relèverait presque de l’exploit avec une cote de 5,55.

Ces chiffres traduisent la dynamique actuelle des deux équipes : l’Olympique Lyonnais reste sur une série impressionnante à domicile et garde un espoir de qualification européenne, alors que les Lensois peinent davantage à l’extérieur cette saison.

Dans le détail des scores envisagés, les bookmakers privilégient largement les scénarios favorables aux Rhodaniens. Une victoire 2-0 de l’OL s’impose comme le résultat le plus probable avec une cote de 8,35, suivi de près par un succès 1-0 (cote de 9,55). La victoire 3-0 complète le podium des scores les plus anticipés avec une cote de 10,80. Côté match nul, le 1-1 apparaît comme le score de parité le plus envisageable (cote de 8,15), loin devant le 0-0 (cote de 20) et le 2-2 (cote de 12,80).

L’OL vainqueur et Mikautadze buteur ?

Pour les plus audacieux qui miseraient sur une victoire du RC Lens, le scénario d’un 0-1 est crédité d’une cote de 19,50, tandis qu’un 1-2 en faveur des Artésiens s’affiche à 15,20. Un succès 0-2 des visiteurs semble beaucoup moins probable avec une cote de 35.

Au rayon des buteurs potentiels, l’on retrouve Georges Mikautadze comme principal candidat à marquer pour l’OL. Le Géorgien, auteur d’une belle série ces dernières semaines, est crédité d’une cote de 2,15 pour trouver le chemin des filets. Rayan Cherki n’est pas loin derrière (cote de 2,52), confirmant son importance grandissante dans l’animation offensive lyonnaise. Le jeune attaquant des Gones apparaît d’ailleurs comme le joueur le plus susceptible d’être décisif dans la rencontre avec une cote de 1,56, devançant même Mikautadze (1,76). Enzo Anthony et Honore Molebe complètent le trio des buteurs lyonnais les plus probables avec une cote de 2,75.

Pour les Sang et Or, c’est Goduine Koyalipou qui est identifié comme la principale menace offensive. L’attaquant lensois est crédité d’une cote de 3,70 pour marquer et de 2,85 pour être décisif. M’Bala Nzola (cote buteur de 3,95) et Wesley Saïd (4,10) sont également cités comme des dangers potentiels pour la défense lyonnaise.

Les deux équipes présenteront des ambitions offensives certaines, mais les bookmakers semblent unanimes : l’OL dispose de sérieux atouts pour s’imposer dans cette rencontre cruciale pour la course à l’Europe. Réponse ce dimanche après-midi au Groupama Stadium, où les hommes de Fonseca auront à cœur de confirmer leur bonne dynamique et de conforter leurs chances européennes.