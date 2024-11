OL. Le namer de la Ligue 1 rempile avec les Gones

Trois ans de plus pour un fournisseur officiel de l’OL.

Partenaire titre de la Ligue 1 depuis juillet 2024, la chaîne de restauration rapide McDonald’s consolide sa présence dans le football français en renouvelant son partenariat avec l’Olympique Lyonnais pour trois années supplémentaires. Cette collaboration, qui unit depuis 2015 le club rhodanien et 31 restaurants McDonald’s de la métropole lyonnaise, s’inscrit dans une stratégie de proximité avec les supporters.

Trois ans de plus entre l’OL et McDonald’s

« Nous sommes heureux de poursuivre cette belle aventure débutée il y a maintenant 10 ans avec McDonald’s. C’est un partenariat qui réjouit nos fans et qui symbolise la convergence des synergies entre le football et les grandes marques internationales. Nos équipes vont travailler conjointement à construire des offres qui permettent aux supporters de partager leur passion au stade et en dehors », commente par communiqué le directeur du développement commercial à l’OL, Cyrille Groll.

Le nouveau contrat prévoit plusieurs innovations, notamment le naming du village et de la tribune famille du Groupama Stadium. Les supporters lyonnais bénéficieront d’avantages exclusifs, incluant des offres spéciales sur la billetterie et des places à gagner.