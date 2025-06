OGCN. Pourquoi Nice va réduire la capacité de son stade la saison prochaine ?

L’OGC Nice va réduire la capacité de son stade afin d’éviter que les tribunes soient trop clairsemées.

Si l’OGC Nice a bouclé sa saison par un match à plus de 30 000 supporters, motivés par la perspective européenne (le GYM s’est qualifié pour le barrage à la Ligue des champions), sur l’ensemble du championnat, le club accuse une affluence moyenne beaucoup plus faible, à 24 417 spectateurs par match.

Car Nice souffre d’une problématique commune à de nombreux clubs : le « no-show ». Comprendre des abonnés ou titulaires d’un billet qui ne se présentant pas aux matchs. Un casse-tête, explique Fabrice Bocquet, interrogé dans l’émission « 100% Aiglons », sur Ici Azur. « À certains matchs, ça a même dépassé les 30%, c’est-à-dire que pratiquement 1 personne sur 3 qui avait un billet ne s’était pas rendue pas au stade ce jour-là. Pour donner une comparaison, la moyenne de Ligue 1 est un peu inférieure à 15% », peste le le directeur général de l’OGCN.

L’Allianz Riviera va passer à 27 000 places

En conséquence de quoi, le club niçois va réduire la capacité de son écrin, la saison prochaine, à 27 000 places, quand la capacité commerciale de l’Allianz Riviera était donnée, en 2024-2025, à 34 616. Fabrice Bocquet justifie : « L’objectif, c’est de générer un peu plus de tension sur les plus gros matchs, qu’il y ait moins de billets disponibles. De sorte qu’il faille se rendre plus régulièrement au stade, même quand c’est plus difficile ou que l’affiche est moins prestigieuse. Et de créer une émulation à partir de cela, pour diminuer le taux de no-show et réaliser une dizaine de guichets fermés sur les 17 matchs de Ligue 1. »

L’OGCN projette donc de fermer « une grande partie du 3e anneau », pour éviter la dispersion des supporters et des tribunes vides ou à peine clairsemées. Le GYM comptait 16 000 abonnés en 2024-2025, avec la qualification européenne (a minima en Ligue Europa), il espère élever encore plus haut la jauge.