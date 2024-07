OGC Nice: Un nouvel habilleur pour les Aiglons

Des Aiglons désormais habillés par la marque Cala 1789.

L’OGC Nice a annoncé un nouveau partenariat avec la marque Cala 1789, qui devient l’habilleur officiel du club pour les deux prochaines saisons. Cala 1789, marque française à l’influence méditerranéenne, va habiller l’ensemble des joueurs, dirigeants et collaborateurs du club.

Deux tenues principales ont été conçues pour l’équipe masculine : une estivale casual en lin beige et un costume bleu rayé pour le reste de la saison, y compris les matchs d’Europa League.

L’OGC Nice, joueurs et staff vont porter la marque Cala 1789 hors du rectangle vert

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Cala 1789, une marque locale au rayonnement international, reconnue pour son savoir-faire et sa créativité », note par communiqué la directrice des partenariats, du merchandising et du digital de l’OGC Nice, Cynthia Marcou. « Ce partenariat profitera à tous les membres de la famille OGC Nice avec une gamme de produits dédiée pour nos supporters et des offres spéciales pour les abonnés du club. »

Une collection capsule sera par ailleurs développée et mise en vente par l’OGC Nice et son nouveau partenaire, Cala 1789. Le public découvrira la nouvelle tenue officielle le 9 juillet, lors des célébrations du 120e anniversaire du club sur la Colline du Château.