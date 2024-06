Nikola et Luka Karabatic signent avec Omega

À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la marque horlogère Omega annonce l’arrivée de deux recrues de plus dans sa famille de sportifs : Nikola et Luka Karabatic. Véritables icônes de leur sport, les frères Karabatic collectionnent les titres et les records.

Nikola, élu trois fois meilleur joueur mondial, est l’international français le plus titré avec onze médailles d’or dans les grands championnats. Son palmarès comprend notamment trois titres olympiques, quatre titres de champion du monde, quatre titres de champion d’Europe et vingt-deux titres de champion national. De son côté, Luka n’est pas en reste avec un titre de champion olympique, deux titres de champion du monde et deux titres de champion d’Europe.

Une équipe d’ambassadeurs sportifs qui s’étoffe

En rejoignant Omega, les frères Karabatic trouvent une correspondance naturelle avec les valeurs de la marque suisse : l’excellence, la précision et la performance. Avec l’arrivée des deux joueurs associés au PSG (Nikola ayant toutefois annoncé sa retraite sportive à la fin de cette saison), Omega enrichit son équipe d’athlètes. Ils rejoignent ainsi Léon Marchand, Romane Dicko, Alexis Hanquinquant, Ysaora Thibus, Bassa et Mickael Mawem, Cyréna Samba-Mayela et Céline Boutier.