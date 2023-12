Neymar porte une montre… à 1 million d’euros !

La montre RM68-01 Tourbillon ‘Cyril Kongo’ que porte Richard Mille vaut l’équivalent actuel de plus de 16 kilos d’or.

Retour sur l’un des temps forts de l’année 2023 de Neymar, sa présence en Espagne pour le grand-Prix de Formule 1, dans le courant de l’été. Et l’occasion de remarquer un accessoire culte à son poignet qui vaut la coquette somme de près d’un million d’euros. C’est une montre et à ce niveau de tarification, on ne connait que le seul Cristiano Ronaldo et les montres de son sponsor Jacob&Co.

Une montre Richard Mille au poignet de Neymar

Celle de Neymar est d’un registre différent, sans or, ou autres pierres très précieuses, mais à haut niveau de technologie. Et une pièce forcément rare de surcroît, produite à seulement 30 unités. Elle est signée de la maison horlogère Richard-Mille et d’un modèle RM68-01 Tourbillon ‘Cyril Kongo’ inspirée de l’artiste français du même nom, spécialiste de street art et un adepte des couleurs chatoyantes.

Une pièce en 30 exemplaires qui vaut près du million d’euros

L’artiste a peint chaque pièce comme un graffiti, Richard Mille dans sa description évoque ainis cette version, comme une « œuvre d’art à porter au poignet ». A près du million d’euros, c’est forcément l’un des montres les plus chères en la possession de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain qui boucle cette année dans un nouveau club, à Al-Hilal en Arabie Saoudite.