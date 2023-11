Cristiano Ronaldo reçoit cette nouvelle montre d’exception à 1,3 M$ [Vidéo]

Livrée en main propre du créateur de son partenaire Jacob&Co, la nouvelle montre millionnaire de Cristiano Ronaldo.

Elle lui a été livrée en personne en Arabie Saoudite, par le fondateur de la maison qui l’a créée, Jacob Arabo. C’est que la nouvelle montre reçue par Cristiano Ronaldo est une rareté, oeuvre de la maison Jacob&Co avec laquelle le footballeur est sous contrat d’ambassadeur. Il lui arrive par le fait régulièrement de changer de version, au grès des envies de son partenaire.

Un nouveau garde-temps d’exception reçu par Cristiano Ronaldo

Sauf qu’il est ici question de garde-temps d’exception à tous niveaux : sur la technologie du tourbillon, les matériaux utilisés et in fine par la conséquence, le prix de l’objet. En l’espèce, il vaut 1,3 millions de dollars, elle est en or blanc 18 carats, son cadran est en saphir et serti de diamants. Cette montre est un modèle « Twin Turbo Furious Baguette White Gold », mélange d’esthétique et de mécanique de haute précision, avec 832 composants tous décorés et assemblés à la main.

Images et détails de la montre Twin Turbo Furious Baguette White Gold de Cristiano Ronaldo ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

dédicace à la marque du sport automobile Bugatti

Cette version est un des clins d’oeil signés de Jacob&Co à la marque automobile Bugatti, le bijoutier ayant imaginé plusieurs modèles inspiré du prestigieux constructeur alsacien. Cristiano Ronaldo lui même possède une des éditions plus anciennes, qui vaut 1 million de dollars et qui est assortie à sa Bugatti Chiron.