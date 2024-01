Mur LED et 45 000 places, bienvenue dans l’incroyable futur stade du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

L’Arabie Saoudite projette de construire un stade ultra-futuriste perché à 200 mètres de hauteur.

L’Arabie saoudite a dévoilé les plans d’un tout nouveau stade de 45 000 places qui devrait être construit à moins d’une heure de route de la capitale, Riyad. Le stade accueillera des matches de la Coupe du monde 2034, bien que la confirmation officielle de son statut d’hôte n’ait pas encore été confirmée, malgré le fait qu’elle soit la seule candidate.

L’Arabie Saoudite projette de construire un futur stade national

Le stade sera baptisé Prince Mohammed bin Salman Stadium et disposera d’un toit rétractable et d’une pelouse, le tout surplombant une falaise de 200 mètres de haut à 40 minutes de Riyad. Les plans ultra-modernes incluent également un immense mur LED de plusieurs centaines de mètres d’écrans qui offriront des points de vues inédits. Les architectes du stade, Populous, ont déjà travaillé sur plusieurs stades olympiques ainsi que sur le Tottenham Hotspur Stadium ou le Groupama Stadium de l’OL et la nouvelle LDLC Arena. Le projet est soutenu par la Qiddiya Investment Company (QIC), qui est détenue par le fonds d’investissement public, notamment derrière la LIV Golf ou le club de Newcastle United en Premier League.

Le terrain du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Al-Hilal de Neymar

Une fois construit, le stade deviendra également la base des clubs de Riyad Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et de Al-Hilal où évolue Neymar, si toutefois il y est encore. Des questions environnementales accompagnent ce très ambitieux projet de construction. Pour y répondre QIC a annoncé la construction d’un lac artificiel sous le stade lui-même. Le lac utilisera l’eau de pluie du stade et de la zone environnante pour pré-refroidir le système de climatisation. L’enceinte devrait être la pièce maîtresse du projet de la ville de Qiddiya, qui vise à devenir un centre pour les industries du divertissement, du jeu et du sport en plein essor à proximité de la capitale.