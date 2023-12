Mondial des clubs 2023: Les primes (prize money) de la compétition

Qui va gagner le Mondial 2023 des clubs ?

Le Mondial des clubs de la Fifa 2023 a débuté avec la participation de Manchester City, champions en titre de la Ligue des champions, qui se rend en Arabie saoudite pour tenter de décrocher son premier titre mondial après avoir remporté leur première Ligue des champions en juin. Pour l’équipe de Pep Guardiola, c’est une chance de décrocher un titre mondial inédit, tout en offrant à leur manager la possibilité de remporter son quatrième titre dans ce tournoi, un exploit jamais réalisé.

En plus du prestigieux trophée, la FIFA propose une incitation financière considérable à l’équipe victorieuse. Les récompenses financières du tournoi restent constantes par rapport à l’édition 2022. L’équipe gagnante recevra un total de 5 millions de dollars (4,6 millions d’euros), équivalent au prix remporté par le Real Madrid pour leur triomphe en 2022.

le détail de la structure des primes pour le Mondial des clubs de la Fifa 2023

Vainqueur = 5 millions de dollars

Finaliste = 4 millions de dollars

3e place = 2,5 millions de dollars

4e place = 2 millions de dollars

5e et 6e places = 1 million de dollars

7e place = 500 000 dollars

Jeddah, en Arabie saoudite, est la ville hôte de cette édition, avec sept équipes de clubs venues du monde entier. Le King Abdullah Sports City Stadium et le Prince Abdullah Al-Faisal Stadium accueilleront l’ensemble des sept matches. Le calendrier reflète le classement du coefficient Fifa, avec l’UEFA et la Conbemail (Amérique du Sud) comme les confédérations les mieux classées. Manchester City et Fluminense, représentant ces confédérations, ont des parcours plus courts vers le titre, nécessitant deux matchs. Pendant ce temps, les hôtes, Al Ittihad, pourraient disputer jusqu’à quatre matchs s’ils progressent dans les phases. Ils ont débuté leur campagne par une victoire convaincante 3-0 contre Auckland City.