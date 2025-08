Modalités d'abonnement, tarifs, programmes... Ligue 1+ se dévoile

La LFP dévoile les premières modalités d’accès à sa nouvelle chaîne Ligue 1+.

La Ligue de football professionnel dévoile les premières modalités qui accompagnent le lancement de sa nouvelle chaîne Ligue 1+ pour le 15 août, coïncidant avec la reprise du championnat de Ligue 1. Cette plateforme marque un tournant dans la stratégie de diffusion du football français après les turbulences récentes liées aux droits TV.

Ligue 1+ proposera trois formules tarifaires distinctes. L’abonnement standard est fixé à 14,99 euros mensuels avec engagement annuel, contre 19,99 euros sans engagement, permettant l’accès simultané à deux utilisateurs. Une offre spécifique aux moins de 26 ans est commercialisée à 9,99 euros par mois pour un seul utilisateur. Enfin, une formule mobile restreinte aux smartphones et tablettes est proposée à 14,99 euros mensuels sans engagement.

La nouvelle chaîne diffusera huit des neuf matchs hebdomadaires en direct et en exclusivité. Le match du samedi 17h00 demeure diffusé en direct sur beIN Sports, avant d’être proposé en différé sur Ligue 1+ à partir de minuit. Cette répartition maintient un équilibre avec l’actuel diffuseur payant historique du championnat français.

Sur Orange, Free, Bouygues et SFR

La programmation inclut également les principales affiches de la saison, un multiplex dominical, ainsi que le Trophée des champions opposant le PSG à l’OM. Trois magazines hebdomadaires complètent l’offre éditoriale : Kick-off (vendredi 20h00), 90+1 (samedi 23h00) et Le Club (dimanche 19h00).

La LFP a constitué une équipe mêlant journalistes confirmés et anciens footballeurs. Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah et Sébastien Dupuis assureront les commentaires, tandis que les présentations seront confiées à Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle et Félix Rouah.

L’expertise technique sera apportée par d’anciens internationaux comme Adil Rami, Johan Djourou ou Benoît Cheyrou, ce dernier formant le duo de commentateurs principal avec Xavier Domergue.

Ligue 1+ sera accessible via les quatre principaux fournisseurs d’accès français : Orange (canal 53), Free (canal 37), SFR (canal 118) et Bouygues Télécom (canal 57). Chaque opérateur propose également des canaux événementiels dédiés pour les multiples matchs simultanés. La chaîne sera également disponible sur DAZN, les plateformes de streaming et via une application dédiée.

Les abonnements ouvriront le 11 août, soit quatre jours avant le coup d’envoi de la saison. Le succès de cette initiative conditionnera en partie l’équilibre économique des clubs de Ligue 1 pour les prochaines années.