Milan – Stade Rennais sera en clair à la TV… En Italie

Il n’y a qu’en Italie que le duel entre l’AC Milan et le Stade Rennais sera en clair à la TV.

Une place pour les huitièmes de finale va se jouer à partir de jeudi, entre l’AC Milan et le Stade Rennais, en match de barrages de la Ligue Europa. En France, le groupe M6 ayant fait le choix du match RC Lens – Fribourg à l’aller et de OM – Shakhtar Donetsk au retour, le club breton ne sera visible que pour les abonnés de RMC Sport à qui Canal + sous-licencie les droits.

AC Milan – Stade Rennais seulement en clair en Italie

Alors qu’en Italie, cet AC Milan – Stade Rennais sera en clair, accessible au plus grand nombre à la télévision nationale, sur la chaîne TV8. C’est l’affiche choisie par le groupe, au détriment de AS Rome – Feyenoord qui se joue le même jour et sur les chaînes à abonnements, Sky et DAZN.

Match à suivre à 21h et le retour le 22 février

AC Milan – Stade Rennais est programmé à partir de 21h à San Siro. Le match retour se disputera le 22 février à 18h45 au Roazhon Park. L’équipe italienne a été reversée de la Ligue des champions, tandis que le collectif Rouge et Noir a terminé deuxième de son groupe dans cette Ligue Europa.