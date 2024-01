RC Lens – Fribourg sera en clair à la TV

Le match aller de barrages de la Ligue Europa entre le RC Lens et le SC Fribourg sera à voir sur W9.

C’est une première cette saison pour le groupe M6, que la diffusion d’un match de Ligue Europa qui ne soit pas associé à l’Olympique de Marseille. Jusqu’alors, tous les matchs de l’OM en phase de groupes ont été proposés soit sur W9 soit sur M6 et les hommes de Gennaro Gattuso sont eux aussi concernés par les barrages. Mais ils jouent leur premier match en Ukraine, en fin de journée et non en prime time comme le club nordiste.

RC Lens – Fribourg sera à suivre sur W9

C’est donc ce 15 février, la rencontre RC Lens – Fribourg, match aller qualificatif pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa 2023-2024 que proposera en clair, la chaîne W9. Les hommes de Franck Haise, reversés de la Ligue des champions à l’issue de leur troisième place obtenue dans le groupe B affronte les Allemands du SC Fribourg, deuxième du groupe A de la Ligue Europa. L’enjeu est donc une qualification à la phase finale de la C3.

Le duo Domergue – Ferreri officiera aux commentaires

Le duo Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri officiera aux commentaires à partir de 20h50, horaire du début du programme. Il sera pour les Sang et Or question de prendre un avantage le plus décisif possible avant le retour en Allemagne, prévu le jeudi 22 février suivant.