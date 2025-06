Messi, Suarez, Busquets... Les exceptionnels bolides des joueurs de l'Inter Miami

Des voitures US et des modèles allemands pour majorité de la flotte des véhicules des joueurs de l’Inter Miami.

Pas de doute, nous sommes bien aux Etats-Unis, le pays des grosses cylindrées. Grosses, souvent moins par la motorisation et les chevaux qu’elles déploient sous le capot, que le gabarit du véhicule. Les joueurs de l’Inter Miami s’adaptent à leur environnement comme le montrent les images des véhicules qu’ils empruntent pour se rendre au centre d’entraînement.

De belles cylindrées américaines sur le parking de l’Inter Miami

A l’exemple de l’ailier finlandais Robert Taylor au volant d’un pas banal pickup Toyota Tundra. Ou de Luis Suarez, à bord d’un blanc Cadillac Escalade, le véhicule de la flotte présidentielle de l’autre côté de l’Atlantique. Autre icône moderne des Etats-Unis, la Tesla ici choisie par le latéral Noah Allen.

Lionel Messi à bord d’une luxueuse Mercedes

Les voitures allemandes, souvent les plus prisées des footballeurs qui évoluent en Europe ne sont pas en reste. Audi (Telasco Segovia, Sergio Busquets…), BMW (Benja Cremaschi) et Mercedes, comme Leo Alfonso, garnissent le parking des joueurs de la franchise floridienne. Une luxueuse Mercedes, version Classe S Maybach à 240 000 euros, c’est aussi le véhicule que conduit Lionel Messi, le joueur le plus suivi de cette équipe de l’Inter Miami.