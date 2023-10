Messi n°1, les 25 joueurs qui vendent le plus de maillots en MLS

Lionel Messi domine forcément le business des maillots vendus en championnat de la MLS 2023.

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé son classement des maillots les plus vendus de la saison 2023, et bien qu’il n’ait rejoint la ligue que dans l’été, Lionel Messi est en tête du classement. Arrivé à l’Inter Miami CF en juillet dernier, Messi a depuis mené son club à la finale de la US Open Cup et au titre de la Leagues Cup. La folie qui accompagne depuis l’Argentin sur les terrains du continent nord-américain ne se dément pas. Et se vérifie ici, dans le business du merchandising.

Lionel Messi forcément le n°1 de la MLS

Messi n’est cependant pas le seul nouveau venu parmi les maillots les plus vendus. La deuxième place du classement est occupée par João Klauss, de la nouvelle équipe de MLS, St. Louis CITY SC. Klauss est d’ailleurs l’un des deux joueurs de St. Louis dans le top 10 ; le deuxième joueur est Eduard Löwen. Avec Messi, Klauss et Löwen, Sergio Busquets (Inter Miami CF) et Enzo Copetti (Charlotte FC) complètent la liste des recrues les plus récentes déjà classées parmi celles qui font vendre le plus de tuniques à leur nom.

Les Sounders, l’équipe la plus représentée

Les Seattle Sounders sont l’équipe dont les maillots se sont le plus vendus parmi le top 10. Jordan Morris, Raúl Ruidíaz et Cristian Roldán représentent les Sounders, qui occupent actuellement la troisième place de la Conférence Ouest. Lorsque l’on élargit la liste à 25 joueurs, St. Louis CITY SC et l’Inter Miami CF comptent également trois joueurs chacun.

L’Argentine, deuxième pays le plus représenté

En dehors des États-Unis, l’Argentine est le pays le plus représenté dans le top 25. Outre Messi, Thiago Almada (Atlanta United), Sebastián Driussi (Austin FC) et Copetti figurent également sur la liste. Messi et Almada ont remporté la Coupe du monde avec l’Argentine en novembre. Busquets est le seul autre vainqueur d’une Coupe du monde sur la liste. L’Espagnol de 35 ans a remporté le tournoi avec l’Espagne en 2010 en Afrique du Sud.

Le top 25 des maillots les plus vendus en MLS en 2023

Lionel Messi (Inter Miami CF)

João Klauss (St. Louis CITY SC)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Sebastián Driussi (Austin FC)

Carlos Vela (LAFC)

Jordan Morris (Seattle Sounders FC)

Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC)

Thiago Almada (Atlanta United)

Eduard Löwen (St. Louis CITY SC)

Cristian Roldan (Seattle Sounders FC)

Walker Zimmerman (Nashville SC)

Javier ‘Chicharito’ Hernández (LA Galaxy)

Sergio Busquets (Inter Miami CF)

Tim Parker (St. Louis CITY SC)

Riqui Puig (LA Galaxy)

Brandon Vázquez (FC Cincinnati)

Karol Świderski (Charlotte FC)

John Tolkin (New York Red Bulls)

Diego Chará (Portland Timbers)

Dénis Bouanga (LAFC)

Josef Martínez (Inter Miami CF)

Carles Gil (New England Revolution)

Dániel Gazdag (Philadelphia Union)

Enzo Copetti (Charlotte FC)

Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC)