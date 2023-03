Un OL – GF38 à faible audience à la TV

Le match entre l’OL et Grenoble en Coupe de France, n’a pas fait grosse recette, sur les écrans de la télé.

Après l’OM par trois fois, contre Hyères, Rennes, puis le Paris Saint-Germain, le groupe France Télévision avait hier soir, la charge de diffuser la rencontre de la Coupe de France opposant l’OL au GF38, dans le cadre des quarts de finale. Cette affiche, avancée au mardi soir, en prime time, n’a pas eu tout l’écho d’audience espéré, puisque le programme a été vu par une moyenne de 1,63 millions de téléspectateurs.

OL – GF38 quatrième programme de la soirée à la TV

Cela représente 8,6% de part d’audience (4 ans et plus), sur la soirée, c’est un score somme toute modeste, plus ou moins largement dépassé par les programmes proposés par les chaînes concurrentes : France 3 en tête (avec « Crimes parfaits », à plus de 4 M de téléspectateurs), devant TF1 et son jeu Koh-Lanta (3,7 M) et M6 et le film « Red 2 », à 2,12 M.

Moins bien que l’OM précédemment en prime time

C’est la deuxième plus faible audience enregistrée par France Télévision, avec la diffusion de cette Coupe de France 2022-2023. Les précédentes en prime time incluants toutes l’Olympique de Marseille, se sont soldées par des audiences à 1,87 M en moyenne, à l’occasion du match face à Rennes, et 4,2 M, pour le choc en suivant, contre le Paris Saint-Germain.