PSG – Atlético fait recette sur Canal+

Canal+ diffusé ce mercredi le match du PSG contre l’Atlético Madrid.

Ce mercredi soir, la chaîne Canal+ diffusait en exclusivité le choc de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid. Un match attendu par de nombreux téléspectateurs, qui s’est révélé être un succès d’audience pour la chaîne cryptée, au contraire du PSG défait (1-2) sur sa pelouse du Parc des Princes.

Un PSG – Atlético à plus du million sur C+

En effet, la rencontre a rassemblé 1,26 million de personnes, soit 6,9% de part d’audience sur l’ensemble du public. Chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, la part de marché atteint même 6,8%. Ces chiffres permettent à Canal+ de tenir la comparaison avec la concurrence, notamment les chaînes du groupe France Télévision.

M6 remporte le match des audiences du mercredi

Sur les autres chaînes, les résultats TF1 réalise de bonnes performances avec la diffusion de la série « Les Experts : Las Vegas » (2,35 M), tandis que France 2 et France 3 affichent de mêmes audiences (respectivement 1,47 M et 1,46 M). C’est M6 qui réussit le mieux avec « La France a un incroyable talent », qui rassemble plus de 3,11 millions de téléspectateurs.