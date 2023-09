Le groupe L’Equipe s’offre les droits de l’équipe de France espoirs

L’équipe de France espoirs jouera sur la chaîne L’Equipe.

La Fédération Française de Football (FFF) a annoncé ce mercredi 6 septembre que la chaîne L’Équipe deviendra le nouveau diffuseur de l’équipe de France espoirs pour les saisons 2023-2025. Avec cet accord, la FFF a fait le choix d’offrir au grand public et aux supporters des Bleuets une diffusion en clair de l’ensemble des matchs amicaux et de qualifications à l’Euro 2025.

« Je suis satisfait d’avoir conclu cet accord des droits de diffusion de l’équipe de France Espoirs avec la chaîne L’Équipe, se félicite Philippe Diallo, président de la FFF. Cet accord confère une nouvelle exposition à notre Equipe de France Espoirs dirigée par Thierry Henry. Les supporters pourront ainsi suivre en clair et gratuitement tous les matchs de notre sélection qui s’apprête à vivre une saison riche et passionnante avec deux objectifs majeurs : les qualifications pour l’Euro 2025 et les Jeux Olympiques à Paris en 2024. »

« Nous sommes ravis d’accueillir sur notre antenne les matchs de l’Équipe de France Espoirs dirigée par Thierry Henry. Une nouvelle fois, c’est du grand football en clair qui sera proposé sur la chaine L’Équipe avec un double enjeu pour cette équipe pleine de promesses : se qualifier pour l’Euro 2025 et préparer les JO de Paris 2024 », ajoute Jérôme Saporito, directeur du pôle TV du Groupe L’Équipe.

Premier match de la France ce jeudi face au Danemark

La diffusion sur la chaîne L’Équipe débutera dès demain, avec le premier match des Espoirs sous les ordres du nouveau sélectionneur, Thierry Henry, face au Danemark à Nancy (Stade Marcel-Picot, 18h30).