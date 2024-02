Mbappé: Une maison à 6 M€ s’offre à lui. Visite des lieux

Si Kylian Mbappé va à Madrid, il pourra s’installer dans la maison à vendre de Sergio Ramos.

Kylian Mbappé prépare son départ du Paris Saint-Germain après sept saisons passés au service du club de la capitale. Alors que tout le rapproche de sa prochaine destination qui serait le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France aurait reçu un coup de pouce salutaire de son ancien coéquipier Sergio Ramos, ce dernier lui proposant d’investir sa maison à 6 millions d’euros (à voir en images en vidéo ci-dessous).

Sergio Ramos laisserait sa maison à disposition de Mbappé

La connexion entre Mbappé et Ramos remonte à leurs jours partagés au PSG, où ils ont remporté une Ligue 1 et une Supercoupe française. Lorsque Ramos a appris le départ imminent de Mbappé pour le Real Madrid cet été, il a, selon le média OK Diario généreusement proposé sa propre résidence, une offre que le jeune attaquant français pourrait bien accepter.

La maison se situe dans le quartier chic de La Moraleja

La maison actuelle de Ramos, en vente pour 6 millions d’euros, est située dans le quartier huppé de La Moraleja, connu pour sa sécurité et sa proximité avec la Ciudad Deportiva, le centre d’entraînement des joueurs du Real Madrid. De nombreux joueurs des clubs du Real Madrid et du rival l’Atlético Madrid y résident. Cependant, Ramos a également mentionné La Finca comme une option, soulignant sa sécurité et sa proximité avec les installations d’entraînement du club.

Mbappé est sur le départ du Paris Saint-Germain cet été

En fin de contrat au terme de la saison en cours, Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Il est attendu au Real Madrid, un club que le joueur a toujours annoncé comme une destination de sa carrière.