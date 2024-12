PSG, RC Lens, FC Nantes… Les décisions de la DNCG ce mardi

Nouvelles auditions, ce mardi 3 décembre à la DNCG.

Ça passe pour lee PSG, le RC Lens, l’AJA ou Monaco, mais aussi pour le FC Nantes

La Berrichonne de Châteauroux rétrogradée à titre conservatoire

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a rendu de nouveaux verdicts ce mardi sur la situation financière de plusieurs clubs pour la saison sportive 2024-2025. Les décisions concernent des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National 1, avec des impacts variables selon les divisions.Les poids lourds du football français, tels que le Paris Saint-Germain, le RC Lens, le FC Nantes, l’AS Monaco ou encore l’AJ Auxerre, ont reçu le feu vert du gendarme financier du football français. Aucune mesure restrictive n’a été prise à leur encontre, un signe de stabilité financière pour ces clubs engagés dans la première division. Du côté de la Ligue 2, les clubs concernés par ce passage devant la DNCG, Grenoble Foot 38 et le Paris FC, échappent eux aussi à toute mesure disciplinaire. Un soulagement pour ces formations qui espèrent jouer les premiers rôles dans une compétition très disputée.La situation est plus délicate pour un club de National 1. La Berrichonne de Châteauroux se voit infliger un encadrement de sa masse salariale ainsi qu’une interdiction de recruter. En outre, une rétrogradation à titre conservatoire est prononcée, une décision qui pourra être levée si le club améliore ses finances d’ici la fin de la saison. À l’inverse, des formations historiques comme Sochaux, Valenciennes ou Le Mans ne subissent aucune restriction. Pour Sochaux, ces bonnes nouvelles marquent un pas vers la reconstruction après les turbulences financières de ces derniers mois.