Mbappé, un total look à 30 000€ pour le gala du Ballon d’or

Kylian Mbappé n’a rien eu à acheter pour la soirée du Ballon d’or, ce sont ses sponsors qui se sont chargés de l’habiller.

A soirée de gala sa tenue adéquate. Les footballeurs, en tant qu’athlètes professionnels, font de beaux modèles pour les marques qui les ont parfois sous contrat. C’est le cas de Kylian Mbappé, tiré à quatre épingles lundi soir au théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d’or, sans que l’attaquant du PSG n’ait eu à choisir les vêtements et accessoires pour l’événement ; ce sont ses commanditaires qui l’ont fait pour lui.

Mbappé en costume Dior pour la soirée du Ballon d’or

Le capitaine des Bleus était en gris pour l’occasion. En costume oblique de laine grise à revers en soie signé de créateur Kim Jones, pour la maison Dior. Car Kylian Mbappé est depuis la fin de l’année 2021 un ambassadeur de la marque de haute-couture, au même titre que son club le PSG. Son costume vaut aux environs de 3 8000 euros, il le portait par dessus une chemise noire oblique à 650 euros, plus une cravate à 220 euros et pour le chausser des Derby à 920 euros. David Beckham, autre ambassadeur de la marque venu remettre le trophée au grand vainqueur Lionel Messi, avait le même en bleu foncé.

Une montreHublot à 23 000 € au poignet de l’attaquant du PSG

Mais la pièce la plus chère sur Kylian Mbappé ce lundi en soirée était visible à son poignet. Il portait une Classic Fusion Aerofusion Titanium Diamonds 45 mm signée de l’horloger suisse Hublot. Elle vaut près de 23 000 euros et là encore, Mbappé n’a pas eu à l’acheter, Hublot étant un autre de ses sponsors personnels et depuis déjà plusieurs années. Le joueur change donc régulièrement de garde-temps quand il se produit publiquement, seule la marque reste la même modèle après modèle.