Mbappé, Rico et le PSG au top de Google en 2023. Le rugby également

Mbappé, numéro un sur les recherches Google en France, en 2023.

Comme chaque année à pareille période, le moteur de recherche Google a publié son palmarès des recherches par catégories en 2023. Dans le sport, le PSG et ses joueurs dominent, avec le rugby, la France et Antoine Dupont, dans le cadre de la dernière Coupe du monde. D’un capitaine des Bleus à un autre, Antoine Dupont est la troisième personnalité la plus recherchée et Kylian Mbappé, la première.

Mbappé, Rico, Dupont et Le Graët parmi les personnalités

Les deux ont été des acteurs de leurs Coupes du monde respectives, celle des footballeurs s’étend déroulée en fin d’année 2022, mais la performance de l’attaquant du Paris Saint-Germain, avec son triplé inscrit en finale le 18, a fait parler bien au-delà du mois de décembre. Sergio Rico est un autre parisien classé dans le top 10 (huitième), pour une actualité plus tragique puisque le gardien espagnol a chuté lourdement de cheval et est resté plusieurs jours dans le coma. Fort heureusement les choses s’arrangent pour lui qui envisagent désormais un retour prochain sur les terrains de football.

Le Classique OM – PSG en Coupe de France a beaucoup fait parler

De football encore, il est question avec Noël Le Graët poussé vers la sortie de la présidence de la FFF, après ses propos qu’il a lui même qualifié de « maladroits » sur Zidane. Foot encore et toujours dans la liste des sports de l’année 2023 avec le Classique OM – PSG, celui du mois de février qui a vu les Phocéens écarter les Parisiens de la course à la Coupe de France, sur le score de 2 buts à 1.

Les personnalités publiques les plus recherchées en 2023

Kylian Mbappé

Antoine Dupont

Brigitte Bardot

Amandine Pellissard

Jeremy Renner

Caroline Receveur

Bruno Guillon

Sergio Rico

Noël Le Graët

Adèle Exarchopoulos

Les événements sportifs les plus recherchées en 2023

France – Afrique du Sud

OM – PSG

France – Nouvelle-Zélande

Marseille – Paris-SG

France – Pays-Bas