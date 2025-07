Mauro Icardi au coeur d'une improbable polémique... avec ses chaussures !

En raison des initiales inscrites sur ses chaussures, Mauro Icardi s’est attiré les foudres de son ex Wanda Nara.

Mauro Icardi, de retour à l’entraînement après six mois d’absence pour blessure, a reçu une paire de chaussures rouges et bleues ornées d’inscriptions personnalisées. Sur l’un des souliers qu’il a partagé à l’image sur ses réseaux sociaux, figurent le nom de sa fille aînée avec sa date de naissance, ainsi que les initiales de Valentino, Benedicto et Constantino, les trois fils de Wanda Nara et Maxi López.

L’autre chaussure porte le nom de sa fille cadette et sa date de naissance, accompagnés des initiales R.M.A. correspondant à Rufina, Magnolia et Amancio, les trois enfants de sa compagne actuelle, l’actrice Eugenia « China » Suárez. Le soulier arbore également le surnom de cette dernière, le numéro 9 (jour de son anniversaire) et le drapeau argentin.

Un contexte particulièrement tendu

Wanda Nara l’ex compagne et agent de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a réagi vivement sur le réseau social X : « Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer (« Que l’on doive t’obliger à payer la couverture sociale de tes propres enfants, de manière urgente et la pension alimentaire, c’est le plus bas qu’un ‘millionnaire’ puisse faire ») ». Elle a poursuivi en critiquant directement les inscriptions sur les chaussures et a réclamé le paiement d’arriérés de pension alimentaire.

Cette polémique s’inscrit dans un contexte de tensions familiales impliquant plusieurs personnes. Maxi López avait demandé en justice que ses trois fils n’aient pas de contact avec Icardi. Par ailleurs, Benjamín Vicuña, père de deux des enfants de China Suárez, avait récemment empêché leur voyage en Turquie, créant une autre source de conflit.