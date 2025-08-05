Rodrygo, un premier transfert avant... le PSG ?

Avant de peut-être changer de club, Rodrygo pourrait d’abord changer d’équipementier.

Alors que l’avenir sportif de Rodrygo au Real Madrid fait l’objet de spéculations avec un possible intérêt du PSG, l’attaquant brésilien pourrait d’abord changer d’équipementier. Après dix années de collaboration avec Nike, le joueur de 23 ans semble se diriger vers Adidas.

Plusieurs observations récentes, repérées par le média Footy Headlines, suggèrent une rupture imminente entre Rodrygo et Nike. L’international brésilien a été aperçu portant des chaussures Adidas F50 lors d’un entraînement du Real Madrid, avec les étiquettes d’identification encore présentes sur le produit. Lors du match contre Valence, Rodrygo évoluait avec des Nike Mercurial Vapor 16 entièrement blanches, une version souvent utilisée par les joueurs en fin de contrat avec leur équipementier.

Des chaussures sans marque apparente qui sont le signe de tensions contractuelles

Le partenariat entre Rodrygo et Nike remonte à son enfance au Brésil. Initialement ambassadeur de la gamme Phantom, le joueur avait basculé vers les Mercurial Vapor au début de l’année 2024. Ces dernières semaines, l’ailier madrilène a également été vu avec des chaussures Puma et des Nike aux logos masqués par de la peinture noire, technique couramment employée par les footballeurs en transition contractuelle.

Le passage potentiel de Rodrygo chez la marque aux trois bandes interviendrait dans un contexte où le joueur cherche à redynamiser sa carrière. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant brésilien est régulièrement cité parmi les joueurs susceptibles de quitter la Casa Blanca cet été.

Le PSG figurerait parmi les clubs intéressés par ses services, selon les rumeurs de mercato. Un changement d’équipementier pourrait précéder d’éventuelles négociations sportives et marquer une nouvelle étape dans la carrière du Brésilien.