Daniil Medvedev: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Daniil Medvedev attire de plus en plus de sponsors dans sa raquette.

Dans le monde du tennis, les sponsors jouent un rôle crucial pour les joueurs professionnels. Daniil Medvedev, ancien numéro un mondial et joueur russe de renommée mondiale, ne fait pas exception à cette règle. Son talent conjugué aux succès sur le circuit, permettent à Medvedev d’attirer l’attention de plusieurs grandes marques et lui valent de signer des parrainages lucratifs.

Daniil Medvedev a récemment rejoint le collectif de Royaltiz

L’un des partenariats les plus récents de Medvedev est Royaltiz, une plateforme de trading propriétaire basée en France. Fondée en 2021, Royaltiz permet à ses utilisateurs d’investir dans des célébrités et des joueurs talentueux grâce à des jetons ou des NFT (jetons non fongibles). Medvedev est devenu ambassadeur de la marque et a également investi dans trois joueurs sur la plateforme. Ce partenariat montre l’intérêt croissant des athlètes pour les opportunités offertes par les nouvelles technologies financières.

Le Russe est un fan de jeux vidéo et l’image de HyperX

Dans le domaine du jeu vidéo, Medvedev s’est associé à HyperX, une société spécialisée dans les accessoires de jeu axée sur l’esport. Ce contrat pluriannuel a permis à Medvedev de devenir ambassadeur de la marque. En tant que joueur passionné de jeux vidéo, il a reçu une illustration de héros personnalisée, inspirée de sa personnalité de joueur. HyperX a ainsi rejoint la liste des commanditaires de renom de Medvedev.

Technifibre et Lacoste pour fournisseur et équipementier

Au premier desquels, son fournisseur de raquettes, Tecnifibre. Tecnifibre vise à reproduire le succès de Babolat avec Rafael Nadal en recrutant des stars du tennis comme Medvedev et Iga Świątek. Depuis 2021 Technifibre est le distributeur des produits de la marque Lacoste, laquelle est justement l’équipementier officiel du tennisman russe. Depuis 2019, Medvedev porte les célèbres polos arborant le logo du crocodile de Lacoste. Le contrat avec Lacoste s’étend jusqu’en 2026, témoignant de la confiance mutuelle entre le joueur russe et la marque parisienne. Avant cela, Medvedev avait la marque italienne Lotto, pour l’habiller.

Des partenariats régionaux complètent la liste

Au-delà du monde du tennis, Medvedev a également réussi à s’associer à des marques de renommée mondiale. BMW Russie a signé avec lui en 2019, dans le cadre d’un accord de parrainage majeur. Le constructeur automobile allemand a récemment annoncé la prolongation de son partenariat confirmant ainsi l’importance de cette association pour les deux parties. Dans le domaine financier, Tinkoff, une plateforme en ligne basée à Moscou, l’a choisi comme l’un de ses ambassadeurs de marque. Depuis septembre 2019, le joueur russe participe activement aux campagnes publicitaires et aux événements promotionnels de son partenaire, renforçant ainsi la présence de la marque dans le monde du sport.

Des sponsors qui rapportent près de 5 M€ annuels à Daniil Medvedev

Enfin, Medvedev a également séduit le monde du luxe en devenant le visage de la marque horlogère suisse Bovet 1822 en 2019. Ces commanditaires de plus en plus nombreux valent à l’intéresser de gagner près de 5 millions d’euros annuels, qui s’ajoutent aux primes qu’il gagne sur le circuit de l’ATP soit, à quelques jours du tournoi de Roland-Garros 2023, un peu plus de 30 millions de dollars (27 M€), au cumul.