Angers SCO: Kappa c’est fini, le SCO officialise son nouvel équipementier

Angers SCO portera du Nike, jusqu’en 2026.

Après 10 saisons passées aux côtés de la marque italienne Kappa, que le club a remercié la veille pour sa contribution, Angers SCO a officiellement dévoilé, ce vendredi, son nouveau partenariat avec Nike en tant qu’équipementier pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2026.

Nike signe jusqu’en 2026 avec Angers SCO

« C’est une grande fierté que d’annoncer ce nouveau partenariat avec Nike, leader mondial de l’équipement sportif ! Cette collaboration avec une marque aussi puissante, représente une étape fondamentale dans le développement du club et son attractivité en France, comme à l’étranger », justifie le président délégué d’Angers SCO, Teddy Kefalas, dans le communiqué d’annonce.

La virgule habillera trois clubs en Ligue 2

Cette collaboration signifie que l’équipe première, ainsi que les jeunes du centre de formation et toutes les autres équipes associées au club, arboreront les couleurs d’Angers SCO avec des équipements fournis par la célèbre marque leader dans le domaine des équipements sportifs. Le club angevin, officiellement rétrogradé en Ligue 2 pour la saison prochain, sera l’un des trois clubs du championnat associés à la virgule, avec Grenoble et Sochaux en plus.