Après les Fan Tokens, Messi prête son image à la cryptomonnaie

Un autre sponsor du web3 pour Lionel Messi.

Lionel Messi est décidément très porté sur le web3, la blockchain et tout ce qui en découle, des Fan Tokens de la plateforme Socios.com, dont il est un ambassadeur monde depuis le printemps dernier, à désormais l’univers de la cryptomonnaie, auquel il prête aussi son image. L’attaquant du PSG vient en effet de signer un contrat de sponsoring, avec la marque Bidget.

Un nouveau sponsor avant le Mondial pour l’attaquant du PSG

C’est une plateforme de trading social, annoncée comme leader dans son domaine. « À l’approche de la Coupe du monde de football, Messi doit mener l’Argentine vers une la gloire. Nous sommes honorés d’être associés à lui, surtout à ce moment de sa carrière, et nous sommes ravis d’avoir une telle force de la nature, pour collaborer avec nous. Nous sommes impatients de connaître Messi – l’homme, le mythe, le GOAT – mais aussi le philanthrope, l’activiste, l’humaniste. Nous avons hâte de démarrer et de travailler avec qu’il ait un impact réel et durable pour l’avenir », s’enthousiasme par communiqué, Gracy Chen, la directrice générale de Bidget.

Lionel Messi devient l’image internationale de Bidget

Ensemble, avec Lionel Messi, ils ont produit une campagne commerciale, à sortir bientôt, en marge du Mondial au Qatar. Le communiqué annonce aussi des activations à venir, au-delà des domaines de compétences de chacun, à savoir la cryptomonnaie et le football. Aucun élément n’a été dévoilé, sur la durée du partenariat et rien non plus sur son montant.