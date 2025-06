PSG. 37% supérieur, le PSG bat des records avec son nouveau maillot

Le maillot de l’après est un énorme succès au PSG.

De nouveaux chiffres qui illustre l’intérêt croissant des fans de foot pour le Paris Saint-Germain. Quelques jours après son succès en Ligue des champions, nous vous révélions en exclusivité sur Sportune, les premiers effets de la victoire sur le merchandising, comme la vente de 80 articles dans les 45 secondes ayant suivi le coup de sifflet final.

Le club de la capitale vient de partager d’autres données, cette fois liées à la sortie de son nouveau maillot domicile signé de Nike pour la saison 2025-2026. Car il vient de pulvériser tous les records établis par le club parisien. Avec une progression de 37% par rapport au lancement du maillot 2021-22, précédent record pour une tunique domicile, et une hausse de 10% comparé au maillot third Jordan 2020-21 (ancien record absolu), les chiffres témoignent d’un engouement sans précédent.

Cette efficacité se reflète dans les statistiques de la boutique en ligne officielle, qui a enregistré six de ses dix meilleures journées de vente de son histoire dans la foulée du sacre européen.

La participation à la Coupe du monde des clubs ouvre de nouvelles perspectives

La participation à la Coupe du Monde des Clubs révèle une autre dimension de l’expansion parisienne. Le marché américain, traditionnellement peu réceptif au football européen, montre des signes d’ouverture encourageants pour le club de la capitale. Le match d’ouverture disputé devant plus de 80 000 spectateurs a généré une explosion des ventes outre-Atlantique. Selon les données communiquées, les revenus de la boutique en ligne aux États-Unis ont bondi de 744% le jour de la rencontre, comparé à la moyenne hebdomadaire précédente.

« Ces ventes records sont un témoignage puissant de la résonance mondiale du Paris Saint-Germain et du lien unique qui unit le club à ses fans. De Paris à Los Angeles, cette dynamique illustre la position du club comme une référence mondiale du sport et de la culture, portée par ses succès sur le terrain, la créativité de sa stratégie merchandising et une vision de marque audacieuse », résume le directeur des revenus au PSG, Richard Heaselgrave.