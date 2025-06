PSG. Les chiffres fous des ventes de produits dérivés depuis le sacre en C1

Depuis le succès du PSG en Ligue des champions les ventes de produits dérivés atteignent des proportions inédites.

Parler d’effervescence est ici un euphémisme. Depuis samedi dernier et la victoire du Paris Saint-Germain sur l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions, les services commerciaux du club de la capitale sont en surchauffe. Pourtant rompus à gérer des volumes de commandes supérieurs au standards du football hexagonal, ils n’ont jamais été aussi sollicités pour satisfaire des fans plus nombreux que jamais sur tous les points de vente de produits dérivés, physiques et digitaux.

Quelques chiffres que nous pouvons vous révéler en exclusivité sur Sportune le prouvent : il s’est écoulé dans les douze heures suivant le coup de sifflet final à Munich, plus d’articles que sur les trois derniers mois cumulés et les commandes sont venues de 70 pays. Plus fort encore, dans les 45 secondes consécutives à la fin de la finale, il s’est vendu plus de 80 articles de la collection dédiée Champions d’Europe disponible en ligne.

Une saison record sur toute l’activité merchandising

Sans surprise, le maillot collector domicile en édition limitée et la pièce qui a été la plus demandée. Cela entraînant un record inédit pour le Paris Saint-Germain : ses ventes de produits dérivés après sa victoire en Ligue des champions ont été les plus élevées de l’histoire pour une victoire individuelle d’une équipe en dehors des États-Unis.

Plus largement et avant même l’opposition contre l’Inter Milan, la saison a été particulièrement bonne sur le merchandising, alors supérieur de 30% sur la précédente. Evidemment, et comme à l’occasion de la saison 2018-2019 qui faisait jusqu’alors référence, le nombre de maillots du club va dépasser le million d’unités écoulées. A l’époque, le merchandising avait rapporté 59 millions d’euros au club (soit autant environ qu’en 2021-22). C’est un autre record qui sera très certainement battu au bout de cet exercice, ce 30 juin au soir.