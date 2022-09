OM et Puma dévoilent le maillot third pour la Ligue des champions

Au jour de son entrée en Ligue des champions, l’OM révèle son maillot third.

Au jour de retrouver la lumière de la grande scène européenne, avec un match à Londres, pour affronter les Spurs de Tottenham, en Ligue des champions, l’OM dévoile son nouveau maillot third, saison 2022-2023. Comprendre celui normalement prévu pour disputer cette C1. Il est naturellement signé de Puma, partenaire technique du club phocéen, jusqu’en 2028.

Du bleu ciel pour maillot third de l’OM

Après le blanc domicile et le bleu marine extérieur, ce troisième jeu est bleu ciel, iconique de l’emblème du club et de la cité marseillaise, sur les bords de la Méditerranée. Le fond est un « fading », il met en évidence la croix de la ville sur un fond bleu azur. La référence, « Notre Ville, Notre Club » est inscrite à l’intérieur du cou, les sponsors que sont l’équipementier Puma, la marque Cazoo en principal à l’avant, plus le logo du club, sont ici en blanc.

Première sortie face à Tottenham ce soir

Ce maillot sera porté avec un short et des chaussettes bleus assortis. Les joueurs d’Igor Tudor étrenneront leur nouvel ensemble, ce mercredi soir.