Mbappé, Haaland, Ronaldo, Ronaldinho... La nouvelle campagne de folie signée Nike

Casting clinquant pour la nouvelle campagne commerciale signée de Nike.

Nike lance « Scary Good », sa nouvelle campagne publicitaire qui réunit les meilleurs attaquants de la planète football. La marque américaine mise sur un concept décalé mêlant football et références à l’univers de l’horreur pour cette opération marketing. La campagne se compose de neuf courts-métrages qui détournent les codes de la télévision de fin de soirée.

Films d’horreur, publicités loufoques, voyance téléphonique : Nike utilise ces références pour mettre en scène ses footballeurs stars dans des situations inattendues. L’idée de base consiste à montrer comment ces joueurs d’exception « terrorisent » leurs adversaires sur le terrain. Cette métaphore du cauchemar sportif sert de fil conducteur à l’ensemble des créations.

La campagne rassemble Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ronaldinho, Alexia Putellas, Sam Kerr, Cole Palmer, Vini Jr, Giulia Gwinn, Kerolin et Salma Paralluelo. Nike met ainsi en avant à la fois des légendes, des stars actuelles et la nouvelle génération. Parmi les films déjà dévoilés, Alexia Putellas joue une voyante capable de prédire les défaites de ses adversaires, tandis que Mbappé apparaît dans un court-métrage d’horreur mettant en scène des gardiens et défenseurs traumatisés après l’avoir affronté.

une campagne découpée en plusieurs opus

« Cette campagne rappelle que le jeu reste avant tout synonyme de joie et d’audace », commente Mbappé, qui dit avoir été influencé par les précédentes créations publicitaires de Nike.La série accompagne le lancement de la nouvelle chaussure Phantom 6 et s’inscrit dans la stratégie de Nike pour se positionner comme référence du football mondial. La marque cherche à séduire les jeunes joueurs et spectateurs en misant sur la créativité et le jeu offensif.

L’opération « Scary Good » illustre l’approche publicitaire habituelle de Nike, qui privilégie les concepts décalés et les castings prestigieux pour ses campagnes football. La marque continue ainsi de jouer sur son image de précurseur dans la communication sportive.